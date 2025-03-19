Mehmet Şimşek'ten açıklama

19 Mart 2025 sabahı itibarıyla dolar ve euroda sert hareketler yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bu sabah Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişiye yönelik gözaltı haberlerinin ardından dolar ve euroda sert hareketler yaşandı. Dolar/TL yüzde 11'yi aşan yükselişle 41 lira seviyesinin üzerine çıkarak yeni rekor seviyeyi test etti. Kur seansın ilerleyen döneminde ise 39 lira seviyesinin altını gördü. Euro/TL yeni rekor seviyesini test etti. Euro 44 lirayı gördü ardından 42 lira seviyelerine geri çekildi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor." dedi.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi politika faiz aralığının %4,25-4,50 olarak korunacağı yönünde. Merkez bankası yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın siyasi manevralarının hem enflasyonist baskılar, hem de artan büyüme endişeleriyle karşı karşıya olan ekonomiyi nasıl etkilediğini değerlendirmek için zaman kazanmak amacıyla bu toplantıyı pas geçecekleri öngörülüyor.