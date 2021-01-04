Memur ve emekli zammı ne olacak?

12 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği enflasyon zammı yüzde 4,36 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük zamma ek olarak yüzde 4,36'lik enflasyon farkı yansıtılacak.

Bugün açıklanan aralık ayı enflasyon oranı ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon farkı zam oranı da belli oldu. Aylık bazda yüzde 1,25 artış kaydeden TÜFE sonrası 2020 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin Ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Yüzde 3'lük zamma ek olarak yüzde 4,36'lık enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Hükümet ile imzalanan toplu sözleşmede, 2021 yılınının ilk yarısı için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde kalan kısmının enflasyon farkı olarak yansıtılması düzenlenmişti.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 4,36'lik enflasyon farkıyla birlikte maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı yüzde 8,36 olacak.