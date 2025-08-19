Memur ve emeklinin son zam teklifi ne kadar oldu?

Kamu İşveren Heyeti, yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşmede yeni teklif verildi. Peki memur ve memur emeklisinin son zam teklifi ne kadar oldu?

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Vedat Işıkhan ile bir araya geldi.

Görüşmede Kamu İşveren Heyeti, 8'inci Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin son teklifini sendika yetkililerine iletti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı ilk teklife göre, 12 Ağustos 2025'te hükümetin ilk zam teklifi 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 olmuştu.

15 Ağustos'ta Bakan Işıkhan, verilen tekliflere ek olarak yürütülen ara müzakerede memurların taban aylığına bin lira artış önerisinde bulunmuştu.

Bakanlıktan paylaşılan son teklifte ise 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 15 Ağustos'ta verilen bin liralık taban aylığı artış teklifi de yinelendi.