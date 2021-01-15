Merkez Bankası Beklenti Anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,15

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 11,15 oldu. Cari yıl sonu için ABD Doları beklentisi ise 8,09 TL olarak açıklandı.

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu

(TÜFE) beklentisi yüzde 11,15 oldu. Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,84 iken, bu anket döneminde yüzde 10,53 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,24 ve yüzde 9,14 olarak gerçekleşti.

Anket sonuçları şu şekilde:

"2021 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,41 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 40,53 olasılıkla yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 22,82 olasılıkla ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,18'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 49,09'unun beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 20,00'sinin beklentilerinin ise yüzde 11,00 - 11,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2021 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 26,11 olasılıkla yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 41,79 olasılıkla yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 16,10 olasılıkla ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,15'inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 51,92'sinin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 15,38'inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,09 iken, bu anket döneminde yüzde 17,09 olarak gerçekleşmiştir. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,07 iken bu anket döneminde yüzde 17,00 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,18 ve yüzde 17,00 olarak gerçekleşmiştir.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,87 iken, bu anket döneminde yüzde 12,59'a düşmüştür. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,49 ve yüzde 12,30 olarak gerçekleşmiştir.

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 8,09 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,37 TL iken, bu anket döneminde 8,16 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir."