Merkel’in partisi iki eyalet seçiminde kaybetti

Almanya’da Angela Merkel'in Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) partisi iki eyalet seçiminde tarihin en sert düşüşünü yaşayarak seçim yenilgisi tattı.

15.03.2021 12:09:000
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Merkel’in partisi iki eyalet seçiminde kaybetti

Seçmenler yavaş aşılama ve hükümetin pandemi yönetiminin faturasını CDU'ya çıkarırken Yeşiller Partisi büyük bir sıçrama yaptı. Uzun yıllar eyalet seçimini kazandıkları Baden-Württemberg'de zaferini pekiştiren Yeşiller Partisi, Rhineland-Palatinate eyaletinde de birinci parti olarak eyaleti Sosyal Demokrat koalisyonuyla yönetme hakkı kazandı.

Seçim sonuçları CDU'nun çiçeği burnunda lideri Armin Laschet'in eylül ayına kadar çözmesi gereken büyük bir problemin varlığını ortaya koydu. Halen ülkenin en büyük partisi olsa da Merkel blokuna olan destek azalırken Yeşillerin de rüzgarı arkasına aldığı gözüküyor. Almanya'da genel seçimler eylül ayında yapılacak.

Alman seçmenler Merkel hükümetini koronavirüs aşılarını yapmakta yavaş kaldığı için eleştirirken, CDU'da koronavirüse
karşı koruma sağlayan maskelerin alımında usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkması partinin seçmen nezdindeki itibarını zedeledi.


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