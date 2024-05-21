Merkez Bankası 2 ayrı TL depo alım ihalesi açtı

TCMB, 23 Mayıs ve 24 Mayıs vadeli 2 ayrı TL depo alım ihalesi açtı.

21.05.2024 12:40:070
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Merkez Bankası 2 ayrı TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 150 milyar liralık 23 Mayıs vadeli ve 100 milyar liralık 24 Mayıs vadeli 2 ayrı TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

TCMB'nin 23 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 120 milyar 350 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,90, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,97 olarak ilan edildi.

Bankanın 24 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarları 93 milyar 84 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,90, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,96 olarak gerçekleşti.

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