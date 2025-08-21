Merkez Bankası döviz rezervleri 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri geçen hafta artışını sürdürdü ve Mart ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

TCMB haftalık verilerine göre, 15 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 3 milyar 321 milyon dolar artarak 87 milyar 607 milyon dolardan 90 milyar 928 milyon dolara çıktı. Böylece 14 Mart 2025 tarihinde görülen 97 milyar 69 milyon doların ardından en yüksek seviyeye ulaşıldı

Altın rezervleri 86 milyar 758 milyon dolardan 85 milyar 582 milyon dolara indi.

Böylece toplam rezervler 174 milyar 365 milyon dolar olan seviyesinden, 176 milyar 510 milyon dolara çıkarak üst üste ikinci haftasa da rekor kırdı.

Bir önceki hafta 67 milyar 571 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 440 milyon dolar artarak 70 milyar 11 milyon dolara geldi.

Resmi Rezerv Varlıkları %1,2 Arttı

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %1,2 artarak 176,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %4,1 artarak 83,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %1,4 azalarak 85,6 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,2 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %4,9 artarak 120,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %10,8 artarak 61,1 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %0,7 azalarak 59,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesinde oldu.