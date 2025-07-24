Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Peki karar bugün saat kaçta açıklanacak?

24.07.2025 10:18:210
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Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı için yatırımcıların heyecanlı bekleyişi başladı. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımı yapan binlerce kişi, Merkez Bankası'nın temmuz ayı politika faizi kararını açıklamasını bekliyor.

TCMB son olarak haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta? Faiz indirimi olacak mı?

Buna göre; TCMB'nin temmuz ayı faiz kararı 24 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00'da açıklanacak.

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