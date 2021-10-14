Merkez Bankası haftalık rezervleri açıklandı: 123 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 8 Ekim haftasında 1 milyar 741 milyon dolar artarak, 123 milyar 463 milyon dolara yükseldi.

14.10.2021 15:17:000
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Merkez Bankası haftalık rezervleri açıklandı: 123 milyar dolar

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Ekim’de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 152 milyon dolar artışla 85 milyar 356 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 1 Ekim’de 83 milyar 204 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 410 milyon dolar azalarak 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 8 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 741 milyon dolar artışla 121 milyar 722 milyon dolardan 123 milyar 463 milyon dolara çıktı.

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