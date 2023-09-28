Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.

28.09.2023 09:45:090
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 30,75'e çıkarıldığını duyurdu.

TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.

Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"Hedefimiz; insana, doğaya ve ülkeye kazandıran, kalkınmacı madencilik"

"Hedefimiz; insana, doğaya ve ülkeye kazandıran, kalkınmacı madencilik"

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 6 ayda yüzde 88,8 arttı

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 6 ayda yüzde 88,8 arttı

Yemeksepeti’nin Podcast Serisi Aklımdaki Yarın'da Sıra Dışı Bir Konuk: ChatGPT

Yemeksepeti’nin Podcast Serisi Aklımdaki Yarın'da Sıra Dışı Bir Konuk: ChatGPT

Jolly 2023 hedeflerini yakalayacak

Jolly 2023 hedeflerini yakalayacak

2023 hedeflerini yakalayacak

2023 hedeflerini yakalayacak

Sıfır fiyat yasağını böyle deldiler... İkinci el araç satışında 'ekstra' bahane

Sıfır fiyat yasağını böyle deldiler... İkinci el araç satışında 'ekstra' bahane

Yorum Yaz