Merkez Bankası rezervleri 139,8 milyar dolara çıktı

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

18.01.2024 15:02:530
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Merkez Bankası rezervleri 139,8 milyar dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 187 milyon dolar artışla 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 12 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 17 milyon dolar artışla 91 milyar 990 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 5 Ocak'ta 91 milyar 973 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 172 milyon dolar artışla 47 milyar 638 milyon dolardan 47 milyar 810 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 187 milyon dolar artışla 139 milyar 612 milyon dolardan 139 milyar 799 milyon dolara yükseldi.

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