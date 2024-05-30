Merkez Bankası rezervleri 142,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.

30.05.2024 15:18:470
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 142,2 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 24 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artışla 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs'ta 78 milyar 549 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 100 milyon dolar düşüşle 60 milyar 576 milyon dolardan, 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 117 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolardan, 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları açıklandı

Altınkılıç (ALKLC) halka arz sonuçları açıklandı

Hepsiburada CEO'su Gökçetekin: Kârlılıkta devlerle yarışacağız

Hepsiburada CEO'su Gökçetekin: Kârlılıkta devlerle yarışacağız

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayrak değişimi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayrak değişimi

Adil Işık YK Başkan Yardımcısı Zehra Işık: Ciromuzu 2 katına çıkaracağız

Adil Işık YK Başkan Yardımcısı Zehra Işık: Ciromuzu 2 katına çıkaracağız

Türkiye'de pazar payını artıran Çin otomobil markaları yatırım konusunda "sessiz"

Türkiye'de pazar payını artıran Çin otomobil markaları yatırım konusunda "sessiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, büyüme verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, büyüme verilerini değerlendirdi

Yorum Yaz