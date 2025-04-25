Merkez Bankası rezervleri 146,6 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 18 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 931 milyon dolar azalışla 146 milyar 557 milyon dolara geriledi.

25.04.2025 15:53:430
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 146,6 milyar dolara geriledi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 18 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 702 milyon dolar azalışla 64 milyar 305 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Nisan'da 68 milyar 7 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 770 milyon dolar artışla 79 milyar 482 milyon dolardan 82 milyar 252 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 18 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 931 milyon dolar azalışla 147 milyar 488 milyon dolardan 146 milyar 557 milyon dolara geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş insanı Osman Boyner vefat etti

İş insanı Osman Boyner vefat etti

'Brokerler, dijital sigortacılığın taşıyıcı kolonudur'

'Brokerler, dijital sigortacılığın taşıyıcı kolonudur'

Yatırımcıların gözü Londra’da

Yatırımcıların gözü Londra’da

Şimşek: Enflasyon beklentilerinde kayda değer iyileşme gerçekleşti

Şimşek: Enflasyon beklentilerinde kayda değer iyileşme gerçekleşti

KKM bakiyelerinde düşüş sürüyor

KKM bakiyelerinde düşüş sürüyor

PPK toplantı özeti: Faiz indirimine temkinli yaklaşım

PPK toplantı özeti: Faiz indirimine temkinli yaklaşım

Yorum Yaz