Merkez Bankası rezervleri 167,6 milyar dolarla rekor kırdı

Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

30.01.2025 15:29:220
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 167,6 milyar dolarla rekor kırdı

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak'ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara çıktı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sen Grup ve Lumia Foundation’dan iş birliği

Sen Grup ve Lumia Foundation’dan iş birliği

Dr. Andrew Leigh Capital'e anlattı: Süperstar ekonomisi

Dr. Andrew Leigh Capital'e anlattı: Süperstar ekonomisi

Büyük grupların yatırım planı: Sıfırdan yeni tesis kuranlar var

Büyük grupların yatırım planı: Sıfırdan yeni tesis kuranlar var

KKM hesap bakiyelerinde düşüş sürüyor

KKM hesap bakiyelerinde düşüş sürüyor

Tüpraş'ın yetenek programı Nextremers'a başvurular başladı

Tüpraş'ın yetenek programı Nextremers'a başvurular başladı

Emlak Konut GYO, 2025 hedeflerini açıkladı

Emlak Konut GYO, 2025 hedeflerini açıkladı

Yorum Yaz