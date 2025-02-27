Merkez Bankası rezervleri 170 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 157 milyon dolar azalışla 169 milyar 995 milyon dolara geriledi.

27.02.2025 15:11:140
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 170 milyar dolar oldu

Buna göre, 21 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 979 milyon dolar düşüşle 97 milyar 698 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Şubat'ta 100 milyar 677 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 178 milyon dolar azalışla 72 milyar 475 milyon dolardan 72 milyar 297 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 157 milyon dolar azalışla 173 milyar 152 milyon dolardan 169 milyar 995 milyon dolara düştü.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su Tümay: Türkiye son 3 yıldır en hızlı büyüyen pazar

Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su Tümay: Türkiye son 3 yıldır en hızlı büyüyen pazar

Londra Borsası'nda gong TVF için çaldı

Londra Borsası'nda gong TVF için çaldı

Beko’dan sürdürülebilir sanayi dönüşümüne destek

Beko’dan sürdürülebilir sanayi dönüşümüne destek

Boyner Grup ve UNDP İş Birliği She Lab’de eğitim başlıyor

Boyner Grup ve UNDP İş Birliği She Lab’de eğitim başlıyor

KKM bakiyesi bir haftada 40 milyar TL daha azaldı

KKM bakiyesi bir haftada 40 milyar TL daha azaldı

ASELSAN'dan 296 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN'dan 296 milyon euroluk sözleşme

Yorum Yaz