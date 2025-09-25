Merkez Bankası rezervleri artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolara çıktı.

25.09.2025 15:28:310
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri artış gösterdi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 19 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 599 milyon dolar artışla 85 milyar 98 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 12 Eylül'de 84 milyar 499 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri, 394 milyon dolar yükselişle 93 milyar 361 milyon dolardan 93 milyar 755 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 993 milyon dolar artışla 177 milyar 860 milyon dolardan 178 milyar 853 milyon dolara yükseldi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Maliyetleri düşürmek için 13 bin kişiyi işten çıkaracak

Maliyetleri düşürmek için 13 bin kişiyi işten çıkaracak

Küresel borç 2. çeyrekte rekor seviyeye ulaştı

Küresel borç 2. çeyrekte rekor seviyeye ulaştı

ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

Makine ihracatının "Küresel Vitrini" için geri sayım

Makine ihracatının "Küresel Vitrini" için geri sayım

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Euro Bölgesi'nde kredi artışı hızlandı

Euro Bölgesi'nde kredi artışı hızlandı

Yorum Yaz