Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1 milyar 517 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 517 milyon dolar artışla 167 milyar 492 milyon dolara çıktı.

13.02.2025 15:51:360
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1 milyar 517 milyon dolar arttı

Merkez Bankası rezervleri 167,5 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 382 milyon dolar azalışla 96 milyar 929 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 31 Ocak'ta 97 milyar 311 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 899 milyon dolar artarak 68 milyar 664 milyon dolardan 70 milyar 563 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 517 milyon dolar artışla 165 milyar 975 milyon dolardan 167 milyar 492 milyon dolara yükseldi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Şimşek ve Yılmaz'dan 'cari açık' değerlendirmesi

Şimşek ve Yılmaz'dan 'cari açık' değerlendirmesi

CEO'ların kaygı düzeyi artıyor

CEO'ların kaygı düzeyi artıyor

Dilara Koçak'tan Upgraded Food kategorisinde yeni girişim

Dilara Koçak'tan Upgraded Food kategorisinde yeni girişim

KKM hesap bakiyelerinde hızlı düşüş sürüyor

KKM hesap bakiyelerinde hızlı düşüş sürüyor

TÜSİAD’dan Mehmet Şimşek’e ilk eleştiri: Stres birikiyor

TÜSİAD’dan Mehmet Şimşek’e ilk eleştiri: Stres birikiyor

Türkiye'de kozmetik sektörü dünyadan hızlı büyüyor

Türkiye'de kozmetik sektörü dünyadan hızlı büyüyor

Yorum Yaz