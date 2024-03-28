Merkez Bankası rezervleri geriledi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 53 milyon dolar azalışla 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 22 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

Swap hariç net rezervi eksi 65,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervi 22 Mart haftasında eksi 65,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde bir süredir görülen düşüş ivmesi geçen hafta da devam etti.

TCMB verilerine göre brüt rezervler 22 Mart haftasında 4,1 milyar dolar düşüşle 123,8 milyar dolar seviyesine geldi. Net rezervlerde de düşüş dikkat çekti. TCMB'nin net rezervi 15,2 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 19,6 milyar dolardı.

Swap hariç net rezerv ise eksi 65,1 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervde bir önceki hafta görülen seviye ise eksi 59,7 milyar dolardı. Başka deyişle swap hariç net rezervlerde 5,4 milyar dolarlık bozulma dikkat çekti.