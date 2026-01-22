Merkez Bankası rezervlerinde tarihi yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında 205 milyar 177 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

22.01.2026 15:24:440
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi yükseliş

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 16 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar artışla 84 milyar 155 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Ocak'ta 79 milyar 347 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri de 4 milyar 294 milyon dolar yükselişle 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar artışla 196 milyar 75 milyon dolardan 205 milyar 177 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, ilk kez 200 milyar doları aştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD ekonomisi geçen yıl üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyüdü

ABD ekonomisi geçen yıl üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyüdü

Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi

Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi

Erdoğan’dan İzmirli iş insanı Nazım Torbaoğlu’na anlamlı plaket

Erdoğan’dan İzmirli iş insanı Nazım Torbaoğlu’na anlamlı plaket

Yorum Yaz