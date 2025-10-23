Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 8 milyar 708 milyon dolar yükselişle 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde artış bu hafta da devam etti. TCMB verilerine göre, net döviz rezervleri 79,22 milyar dolardan 79,61 milyar dolara yükseldi. Böylece net rezervlerde 0,39 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Toplam rezervler ise, aynı dönemde 189,7 milyar dolardan 198,4 milyar dolara çıkarak 8,7 milyar dolarlık artış gösterdi.

Altın rezervleri 102,39 milyar dolardan 111,17 milyar dolara yükselirken, döviz rezervleri 87,33 milyar dolardan 87,27 milyar dolara sınırlı bir gerileme gösterdi.



