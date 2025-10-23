NielsenIQ'deki uluslararası sorumluluklarına Hindistan'da eklendi

NielsenIQ bünyesinde uzun zamandır kıtalar arası çalışmalar gerçekleştiren Didem Şekerel Erdoğan, mevcut görev tanımına Hindistan’ın da eklenmesi ile NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve NielsenIQ Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika & Hindistan E-ticaret Bölge Başkan Yardımcısı olarak atandı.

23.10.2025 15:37:310
Paylaş Tweet Paylaş
NielsenIQ'deki uluslararası sorumluluklarına Hindistan'da eklendi

NielsenIQ’da Türkiye Genel Müdürlüğünün yanı sıra Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki 40’tan fazla ülkeyi kapsayan kıtalar arası görevler yürüten Didem Şekerel Erdoğan’ın sorumluluk alanına Hindistan da eklendi. Erdoğan, yeni sorumlulukları kapsamında; NielsenIQ’da EEMEA ve Hindistan’ın e-ticaret ekiplerine de liderlik edecek ve stratejilerine yön verecek.

Veri analitiğinin önemini vurguladı

Didem Şekerel Erdoğan, günümüzün hızlı değişen dünyasında veri analitiğinin; pazarı okumak, değerlendirmek ve stratejik bir şekilde yaklaşmak için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, tanımlayıcı ve betimleyici analizlerin ötesinde, kestirimsel (predictive) ve öngörücü (prescriptive), geleceği tahminleyen yapay zekâ uygulamaları ile başarıya giden yolu gösteren, taktik üreten ve stratejileri ortaya koyan modelleri yorumlayabilme becerisinin ön plana çıktığı yeni bir dönemde olduğumuzun altını çizdi. Erdoğan, “Müşterilerimize son teknoloji ürünü platformlar aracılığıyla elde ettiğimiz gelişmiş analitikle birlikte, bütüncül bir perakende pazarının okunmasını sağlayarak ve en kapsamlı tüketici içgörülerini sunarak tam görünüm sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmak konusunda tutkuluyuz"

Didem Şekerel Erdoğan, “Müşteri memnuniyeti, NielsenIQ’nun iş yapma biçiminin merkezinde yer alıyor. Müşterilerimizin geri bildirimlerini ve ihtiyaçlarını odağımıza alarak, servislerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Her gün, müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmak ve sürekli olarak kendimizi geliştirerek, müşterilerimizin büyüme yolculuklarında destek olmak konusunda tutkuluyuz” açıklamasında bulundu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bir dönem kripto sektörünün en güçlü ismiydi: Trump affetti

Bir dönem kripto sektörünün en güçlü ismiydi: Trump affetti

Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi

Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu (Ekim 2025)

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu (Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (23 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (23 Ekim 2025)

Yorum Yaz