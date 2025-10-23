NielsenIQ'deki uluslararası sorumluluklarına Hindistan'da eklendi

NielsenIQ bünyesinde uzun zamandır kıtalar arası çalışmalar gerçekleştiren Didem Şekerel Erdoğan, mevcut görev tanımına Hindistan’ın da eklenmesi ile NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve NielsenIQ Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika & Hindistan E-ticaret Bölge Başkan Yardımcısı olarak atandı.

NielsenIQ’da Türkiye Genel Müdürlüğünün yanı sıra Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki 40’tan fazla ülkeyi kapsayan kıtalar arası görevler yürüten Didem Şekerel Erdoğan’ın sorumluluk alanına Hindistan da eklendi. Erdoğan, yeni sorumlulukları kapsamında; NielsenIQ’da EEMEA ve Hindistan’ın e-ticaret ekiplerine de liderlik edecek ve stratejilerine yön verecek.

Veri analitiğinin önemini vurguladı

Didem Şekerel Erdoğan, günümüzün hızlı değişen dünyasında veri analitiğinin; pazarı okumak, değerlendirmek ve stratejik bir şekilde yaklaşmak için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, tanımlayıcı ve betimleyici analizlerin ötesinde, kestirimsel (predictive) ve öngörücü (prescriptive), geleceği tahminleyen yapay zekâ uygulamaları ile başarıya giden yolu gösteren, taktik üreten ve stratejileri ortaya koyan modelleri yorumlayabilme becerisinin ön plana çıktığı yeni bir dönemde olduğumuzun altını çizdi. Erdoğan, “Müşterilerimize son teknoloji ürünü platformlar aracılığıyla elde ettiğimiz gelişmiş analitikle birlikte, bütüncül bir perakende pazarının okunmasını sağlayarak ve en kapsamlı tüketici içgörülerini sunarak tam görünüm sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmak konusunda tutkuluyuz"

Didem Şekerel Erdoğan, “Müşteri memnuniyeti, NielsenIQ’nun iş yapma biçiminin merkezinde yer alıyor. Müşterilerimizin geri bildirimlerini ve ihtiyaçlarını odağımıza alarak, servislerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Her gün, müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmak ve sürekli olarak kendimizi geliştirerek, müşterilerimizin büyüme yolculuklarında destek olmak konusunda tutkuluyuz” açıklamasında bulundu.