  • BIST 100
    1103,44
    %1,01
    En Düşük
    1099,41
    En Yüksek
    1106,68
  • DOLAR
    7,36
    %-0,25
    Alış
    7,3536
    Satış
    7,3580
    En Yüksek
    7,3843
  • EURO
    8,78
    %-0,20
    Alış
    8,7778
    Satış
    8,7858
    En Yüksek
    8,8187
  • ALTIN
    469,72
    %-1,03
    Alış
    469,5842
    Satış
    469,8493
    En Yüksek
    475,8665

Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? Ekonomistler yanıtladı...

TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 20 Ağustos Perşembe günkü toplantısına ilişkin beklentiler, haftalık repo faizinin yüzde 8,25 seviyesinde korunacağı yönünde oluşmuş durumda.

19.08.2020 11:45:000
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? Ekonomistler yanıtladı...

Ekonomistler, gecelik faiz ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının ise 75 baz puan artırılacağı görüşünde.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan

“Merkez Bankası’nın yarın politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Bununla beraber, TL sıkılaşmasına devam edebilir. Dolayısıyla ağırlıklı ortalama fonlama faizi ve para piyasası faizleri daha yüksek seviyelere gidebilir. 18 Ağustos itibariyle AOFM yüzde 9.31 seviyesine yükseldi ve mart ayından sonraki en yüksek seviyelerine geldi. Devam eden TL likidite sıkılaştırması ve bankaların GLP’den borçlandırılmaya devam etmesi çerçevesinde fonlama faizi artmaya devam edecek. Piyasada oluşan fonlama çerçevesinde, Merkez Bankası’nın faiz koridoru üst bandında ve GLP’de teknik ayarlama yapma ve bu oranları artırma ihtimalini de görüyoruz.”

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler:

“Haftalık repo faizinin sabit kalmasını beklerken, gecelik faiz ve GLP’de 75 baz puanlık artırım yapılacağını tahmin ediyoruz. 75 baz puanlık artırım ile gecelik faiz O/N oranının yüzde 10,50'ye, Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının ise yüzde 12,00 seviyesine yükseltileceğini öngörüyoruz.”

Yatırım Finansman Ekonomisti Erol Gürcan:

“Doğrudan politika faizinde yapılacak bir artış enflasyon beklentileri ve kur oynaklığı üzerinde daha etkili olur. Ancak kısa vadede, likidite sıkılaştırıcı hamlelerle dolaylı olarak ortalama fonlama maliyetin artırılması yönündeki politika tercihinin sürdürülmesini daha yüksek bir olasılık olarak değerlendiriyoruz.  Yakın dönemde artan kur oynaklığı ve enflasyon beklentilerindeki bozulmayı göz önüne alarak ilerleyen dönemde doğrudan politika faizinde bir ayarlama yapılma olasılığının arttığını düşünüyoruz.”

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek:

“Politika faizinin sabit kalacağını ancak 150 baz puanlık marjın 250 baz puana çekileceğini tahmin ediyoruz.”

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 0,4'e çıktı

Bakan açıkladı: İşte fuarların açılacağı tarih

Bakan açıkladı: İşte fuarların açılacağı tarih

"Dünya Ticaret Barometresi"nde rekor düşüş

"Dünya Ticaret Barometresi"nde rekor düşüş

Yorum Yaz