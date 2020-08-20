Merkez Bankası'ndan 10 milyar liralık repo ihalesi

TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 18 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

20.08.2020 11:23:000
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Merkez Bankası'ndan 10 milyar liralık repo ihalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 18 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB'nin yaptığı duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 18 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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