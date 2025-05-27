Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması

"6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır"

27.05.2025 19:26:380
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası'ndan Papara açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında Papara Elektronik Para AŞ’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığını belirtilerek, "6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır." denildi.

TCMB tarafından Papara Elektronik Para AŞ hakkında basın duyurusu yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, TCMB, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para AŞ’ye TMSF'nin kayyum olarak atandığı kaydedilen açıklamada, "İlgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır. 6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır." ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, faaliyette bulunan ödeme ve elektronik para kuruluşları ve faaliyet izni kapsamlarına "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB%20TR/Main%20Menu/Temel%20Faaliyetler/Odeme%20Hizmetleri/Elektronik%20Para%20Kuruluslari" adresinden ulaşılabildiği bildirildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Xiaomi yılın ilk çeyrek kârını açıkladı

Xiaomi yılın ilk çeyrek kârını açıkladı

Şimşek: Ekonomik programı kararlı bir şekilde uygulayacağız

Şimşek: Ekonomik programı kararlı bir şekilde uygulayacağız

Signium, İstanbul ofisini açtı

Signium, İstanbul ofisini açtı

Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yüzde 73 arttı

Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi yüzde 73 arttı

Türkiye'de 5 yılda 50 milyon avroluk yatırım planlıyor

Türkiye'de 5 yılda 50 milyon avroluk yatırım planlıyor

Ultra zenginlerin altın alıp sakladıkları ülke

Ultra zenginlerin altın alıp sakladıkları ülke

Yorum Yaz