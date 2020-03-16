Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası zorunlu karşılıklara (ZK) uygulanan faiz/nema oranlarında 20 Mart'tan geçerli indirime gitti.

16 MART, 20200
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Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Reuters'a bilgi veren bankacılar TCMB'nin TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren %8'den %6'ya indirdiğini belirtti.

TCMB'nin zorunlu karşılık sisteminde, belirlenmiş üretim odaklı sektörler başta olmak üzere yüksek kredi büyümesi sağlayan bankaların 2 puan zorunlu karşılık avantajı bulunuyordu. Böylece bu kredi büyümesini sağlayan bankalar için TL ZK faiz oranı 10'dan %8'e inmiş oldu.

TCMB'nin belirlediği kredi büyümesini sağlamayan bankalar için ise ZK oranı sıfır olarak uygulanacak.

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