Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.

27.12.2024 09:43:090
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Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirecek TCMB, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.

Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi. 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.

Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

PPK Toplantı Kararı
PPK Toplantı Özeti
Enflasyon Raporu
Finansal İstikrar Raporu
23 Ocak 2025
30 Ocak 2025
07 Şubat 2025

06 Mart 2025
13 Mart 2025


17 Nisan 2025
25 Nisan 2025
22 Mayıs 2025
30 Mayıs 2025
19 Haziran 2025
26 Haziran 2025


24 Temmuz 2025
31 Temmuz 2025
14 Ağustos 2025

11 Eylül 2025
18 Eylül 2025


23 Ekim 2025
31 Ekim 2025
07 Kasım 2025
28 Kasım 2025
11 Aralık 2025
18 Aralık 2025


22 Ocak 2026
29 Ocak 2026
12 Şubat 2026

12 Mart 2026
18 Mart 2026


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