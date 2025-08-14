Merkez Bankası'nın rezervlerinde tarihi rekor

Merkez Bankası toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar yükselişle 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri geçen hafta yeniden artışa döndü.

TCMB haftalık verilerine göre, 8 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artarak 84 milyar 909 milyon dolardan 87 milyar 607 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara geldi.

Böylece toplam rezervler 168 milyar 988 milyon dolar olan seviyesinden, 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

Bir önceki hafta 63 milyar 199 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 372 milyon dolar artarak 67 milyar 571 milyon dolara geldi.

-Resmi Rezerv Varlıkları-

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %3,2 artarak 174,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %3,4 artarak 79,9 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %3,2 artarak 86,8 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,8 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,3 azalarak 114,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %1,9 azalarak 55,1 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %1,3 artarak 59,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesindedir.