Merkez'den sürpriz karar: Faizi %17'den %19'a çıkardı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 19'a çıkardı.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum TCMB'den 75 baz puanlık artış beklerken, en yüksek beklentisi olan kurum 150 baz puanlık faiz artışı öngörmüştü.

Yabancı kurumlar da TCMB'den 100 baz puan faiz artışı bekliyordu.

Bu kurumlardan biri HSBC olmuştu. Aralarında Cihan Saraoğlu’nun da bulunduğu HSBC analistleri yayımladıkları bir araştırma raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz beklentilerini 100 baz puan olarak güncellemişlerdi.

JP Morgan da yayımladığı bir araştırma raporunda, yıl sonu enflasyon tahminlerini revize ettiklerini belirterek Mart ayında 100 baz puanlık bir faiz artışı beklediklerini söylemişti.

HSBC ve JP Morgan'ın yanında Morgan Stanley ve Standard Chartered da 100 baz puan faiz artışı beklentisi açıklamıştı.

Son toplantıdan bu yana kur ve risk primi yükselmişti

Son toplantıdan bu yana en önemli başlıklardan biri küresel tahvil getirilerindeki yükseliş oldu. 18 Şubat'ta gerçekleşen bir önceki toplantıdan bu yana ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde 40 baz puana yakın artış gerçekleşti. 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 2,5'i aşarak Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Mart ayı toplantısı öncesinde kurdaki ve risk primindeki yükseliş dikkat çekti. Tahvil getirilerindeki yükselişin risk algısını bozmasıyla gelişen ülke para birimleriyle birlikte Türk Lirası da gerilerken, Dolar/TL kuru son 3 haftadır haftalık bazda yükselişle kapandı. Bunun yanında risk primindeki yükseliş de dikkat çekti. Türkiye'nin risk primi 2021 yılının zirve seviyelerini test etti.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun kararına ilişkin haber anlık olarak güncellenecektir. Kararın detayları ve yorumlar için Bloomberg HT canlı yayınını Youtube sayfasındaki sekmeden takip edebilirsiniz