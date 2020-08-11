Merkez'den yeni sıkılaştırma hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite konusunda bir adım daha atarak piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri için tanınan limitleri sıfırladı.

11.08.2020 09:39:000
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Merkez'den yeni sıkılaştırma hamlesi

TCMB'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

TCMB, yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları çerçevesinde, geçen haftadan itibaren bankaların fonlama maliyetini yükseltmeye başlamıştı. 

Analistler, TCMB'nin likidite yönetimi çerçevesinde yapılan değişikliğin, salgın sonrası dönemde piyasada sıkışıklığa neden olmadan likiditeyi normal seviyeye getirmek için atılan adımlardan biri olduğunu söyledi.

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