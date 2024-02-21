Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 965 milyar lira oldu

Borç stokunun 2 trilyon 551,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 413,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 6 trilyon 965,1 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 6 trilyon 965,1 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 551,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 413,7 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.