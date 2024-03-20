Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,2 trilyon

Borç stokunun 2 trilyon 642,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 595,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

20.03.2024 17:40:540
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Merkezi yönetim brüt borç stoku 7,2 trilyon

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 7 trilyon 238,1 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 29 Şubat itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat sonu itibarıyla 7 trilyon 238,1 milyar lira oldu. Borç stokunun 2 trilyon 642,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 595,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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