Merkezi yönetim brüt borç stoku ve Hazine alacakları arttı

Hazine alacakları 26,2 milyar lira oldu. Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira olarak belirlendi.

21.11.2023 09:57:300
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Merkezi yönetim brüt borç stoku ve Hazine alacakları arttı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 6 trilyon 276,8 milyar lira oldu. Borç stokunun 2 trilyon 219,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 57,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları 26,2 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Hazine alacakları, ekim sonu itibarıyla 26,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,4 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,1 milyar lira tahsil edildi.




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