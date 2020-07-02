Merkez'in döviz rezervlerinde erime

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervi geçtiğimiz hafta itibarıyla bir önceki haftaya göre, 1 milyar 805 milyon dolar gerileyerek 51 milyar 417 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 26 Haziran haftasında brüt döviz rezervi, 53 milyar 222 milyon dolardan 51 milyar 417 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası altın rezervi ise 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 821 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler ise 91 milyar 593 milyon dolardan 90 milyar 238 milyon dolara seviyesine gerilemiş oldu.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.