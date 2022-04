Metaverse'in ilk sigortacılık merkezi Türkiye'den

Tüketiciyi "en doğru sigorta ürününe, en uygun fiyatla ulaştırma" anlayışı ile yola çıkan Birtep Grup’un Sigorta sektöründeki markası Sigortambir, Metaverse evreninde ilk Sigortacılık Merkezi’ni açarak, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Detaylarıyla gerçek dünyayı aratmayan bir ofisle yola çıkan Sigortambir, tüm sigortacılık branşlarındaki hizmetlerini Metaverse’de de müşterilerine sunacak. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Birtep Grup CEO’su Kürşat Köz, "Dijital ve geleneksel satış kanallarımızın yanında, Metaverse evreninde de Sigortacılık Merkezi’mizi açarak, yeni dünya düzenine hızlı bir şekilde uyum sağladık. İnsan faktörünün olduğu her alanda sigortanın da her zaman var olacağını bu vesileyle tekrar göstermiş olduk. Hedef kitlemiz hangi alan ve mecrada yer alıyorsa, Sigortambir olarak biz de oradayız." açıklamasını yaptı.

'Metaverse dünyasına uygun ürünler geliştireceğiz'

Sigortacılığı yeni bir çerçevede tekrar yorumlayarak bu mecraya uygun bir girişimde bulunduklarını dile getiren Sigortambir İş Geliştirme Lideri Ahmet Kaya ise “Son zamanlarda Metaverse’de markalar yepyeni deneyimler yaşatmaya başladı. Biz de Sigortambir olarak Metaverse’de gerekli aksiyonları aldık. Bizim için en önemli öncelik müşterilerimize dokunabileceğimiz her alanda varlık gösterebilmek. Sigortambir’in sigortacılığı tüm kitlelere yayma, sigorta bilincini arttırma misyonu doğrultusunda tüm platformlarda yer alıyoruz. Bu kapsamda Metaverse üzerinden müşterilerimize farklı ve etkili deneyimler sunmayı planlıyoruz. Bu evrende öncelikle var olan tüm ürünlerimizi Metaverse evreninde de Sigortacılık Merkezi’mizde sunmaktayız. Bu dünyanın ihtiyaçları ve dinamikleri, yeni riskleri de beraberinde getireceğinden, Metaverse dünyasına özel yenilikçi ürünler de geliştirmek için çalışmalarımıza başladık. Özellikle Z kuşağının iş hayatında daha da aktif rol almaya başlamasıyla birlikte Metaverse’ün öneminin daha da artacağını biliyoruz. Sigortanın da insanın ve riskin olacağı her evrende her zaman var olacağını önemle ifade etmek istiyoruz. Sigortambir olarak Metaverse’deki Sigortacılık Merkezi’mizi OvrLand evreninde Sigortambir’in gerçek dünyadaki Genel Müdürlük binasına konumlandırdık. Metaverse dünyasında da sigortanın bir lüks değil, ihtiyaç olacağını biliyor ve bu doğrultuda adımlar atıyoruz.’’ dedi.