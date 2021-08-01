Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı var

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı var...

1.08.2021 12:53:000
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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı var

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuzey iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.




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