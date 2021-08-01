Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı var

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı var...

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 34-38, Yalova'da 30-32, Tekirdağ'da 31-32, Sakarya ve Kocaeli'nde 37-39, Kırklareli'nde 36-40, Edirne'de 38-41 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

METEOROLOJİDEN 1 HAFTALIK TAHMİN

Haftalık Hava Durumu (1 – 7 Ağustos 2021)

Hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuzey iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.





Haftalık Hava Durumu

(1 - 7 Ağustos 2021)

Hava sıcaklıklarının batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuzey iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ⤵️ pic.twitter.com/RNBQtVG3TJ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) July 31, 2021







