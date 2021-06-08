Metro matket; et, balık, bal ve meyve-sebzede yüzde 100 izlenebilirlik sağladı

Metro Türkiye, yıllık bazda sürdürülebilirlik performansını değerlendirdiği raporun 5'incisini bu yıl Türkiye'de bir ilke imza atarak "Etki Raporu" olarak yayımladı.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) tarafından yayımlanan GRI Standartları'nın "temel" seçeneğine uygun şekilde hazırlanan raporda, Metro Türkiye'nin sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2020 dönemindeki performansı ve gelecek hedefleri paylaşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, Kovid-19 pandemisinin var olan küresel sorunlar için bir büyüteç görevi üstlendiğini belirterek, "Azalan doğal kaynaklar, iklim değişikliği, kesintiye uğrayan tedarik zincirleri, kapatma kararları ile durma noktasına gelen sektörler, işini ve sağlığını kaybetme riski taşıyan milyonlarca insan; tüm kurumları birlikte çalışmanın yeni yollarını bulmaya itti." ifadelerini kullandı.

Türüng, 2020'nin, sürdürülebilirlik alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz de pandemi yılında ihtiyacı ve talebi de göz önünde bulundurarak gıda ürünlerinde izlenebilirlik, organik, vegan ve yerli ürün çeşitliliğini artırma, gıda atıkları ile mücadele gibi konulara odaklanarak sürdürülebilirlik alanındaki etkimizi daha da genişlettik. 2020-2024 dönemi için de izleyeceğimiz sürdürülebilirlik stratejimizi ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirledik ve gıda güvenliği, hayvan refahı, organik ve yerli ürünler ile sürdürülebilir kaynak kullanımı alanındaki projelerimizi önceliklendirdik. Gerek operasyonlarımızda gerekse sektörde yaptığımız etkiyi ortaya koyan bu raporu ülkemizde hazırlayan ilk perakendeci olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Gıda ürünlerinde yüzde 100 izlenebilirlik sunuyor

Kovid-19 salgını ile birlikte tüketiciler; daha sağlıklı, güvenilir, tükettikleri gıdalar hakkında ne yediğini, nereden üretildiklerini ve hangi şartlarda üretildiklerini izlemek ve anlamak istiyor. Metro Türkiye de bu doğrultuda birincil üretimden başlayarak et, balık, bal ve meyve-sebzede yüzde 100 izlenebilirliği sağlayarak müşterilerine bu ürünlerin tüm hayat hikayesini dijital olarak sağlama başarısını gösterdi.

Raporlama döneminde Metro Türkiye, GS1-128 barkod sistemi ile tüm karkas ve vakum ürünlerinde yüzde 100 izlenebilirlik bilgilerinin faturaya yansımasını sağlayarak Türkiye'de izlenebilirlikte bir ilki gerçekleştirdi. Et ürünlerinin yanı sıra balık ve baldan sonra tüm meyve ve sebze ürünlerinde de yüzde 100 izlenebilirlik sağlayan Metro Türkiye, tüketicilere 'Gıdaların izini sür, bilgiyle beslen" diyerek "Tabağında ne var?" projesini başlattı.

Şirket, 2022 yılında da kümesten sofraya izlenebilirliği mümkün kılmak üzere yumurtada izlenebilirliği sağlamayı hedefliyor.

Organik ürün çeşitliliğini yüzde 139 artırdı

Salgın nedeniyle tüketicilerin beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Özellikle son dönemde sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme trendi nedeniyle organik gıdalar ve bitki bazlı vegan ürün seçenekleri de daha fazla gündeme gelmeye başladı. Bu değişimin kalıcı olacağını öngören Metro Türkiye, artan sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek için sağlıklı ürün gamını genişleterek organik ürün çeşitliliğinde önceki yıla göre yüzde 139 artış sağladı.

Vegan ürünler konusunda da müşterilerinin ürün tercihlerini değerlendirerek bu ürünlerin sayısını artıran Metro Türkiye, tüm ürün kategorilerinde vegan ürünler bulundurmayı hedefliyor.

477 ton ürünü gıda atığı olmaktan kurtardı

Kovid-19, gıda tedarikinin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne sererken, gıdalarda israf konusu sadece sektörün değil, tüketicilerin de odağına daha fazla yerleşti.

Her yıl küresel gıda üretiminin üçte biri olan 1,3 milyar ton gıda, kayba uğruyor ya da atılıyor. Türkiye'de ise satılmayan gıdaların yüzde 80'i atık olarak israf ediliyor. Sürdürülebilirliğin en kritik noktalarından birisinin gıda atıkları ile mücadele olduğu bilinciyle faaliyetlerini sürdüren Metro Türkiye, yaptığı çalışmalarla bu alandaki etkisini de net olarak ortaya koyuyor.

Metro Türkiye, Horeca sektöründeki gıda israfı ile mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO ile iş birliği anlaşması imzalayarak "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına katılırken, 21 tedarikçisiyle birlikte 2030'a kadar atık ve kayıpları yarıya indirme sözü veriyor. Operasyonlarında oluşan gıda kayıplarını önlemek için ise 2020'de 477 ton ürünü gıda bankalarına, 1.317 ton ürünü hayvan barınaklarına bağışladı.

Gelecekte de sürdürülebilirlikte etkisini ortaya koymaya devam edecek

Raporda gelecek hedeflerini de paylaşan Metro Türkiye, gıda güvenliği, organik ve yerli ürünler, hayvan refahı ve sürdürülebilir kaynak kullanımı alanındaki çalışmalarını daha da hızlandırmayı amaçlıyor.

Sağlıklı beslenme trendinin her geçen gün önemini daha da artıracağını öngören Metro Türkiye, organik ve bitki bazlı ürün sayısını artırmayı da gelecekte odak noktalarından biri olarak hedefine koydu. "Kafessiz yumurta" gibi hayvan refahını artıran ürünlerle ilgili çalışmalarını da sürdürecek olan Metro Türkiye, bu kapsamda 2023 sonuna kadar tüm kendi markalı yumurtalarının kafessiz, 2025 itibarıyla da raflarındaki tüm yumurtaların kafessiz olmasını taahhüt ediyor.

Çevresel etkisi yüksek olan plastik ambalajların ağırlıklarının azaltılması çalışması kapsamında 5,89 ton plastik azaltımı sağlayan Metro Türkiye, kendi markalı tek kullanımlık ürünlerinde plastik yerine daha çevreci alternatiflerin kullanımını artırmayı da hedefliyor. Sera gazı azaltımını 2030 yılına kadar 2011'e göre yüzde 50, operasyonlarında gıda atıklarını 2025 yılına kadar yüzde 50 azaltmayı hedefleyen Metro Türkiye, mağazalarında gıda dışı atıkların yüzde 100'ünün ise geri dönüştürülmesini amaçlıyor.

Yerel üretimin en önemli bileşenlerinden olan coğrafi işaretli ürünleri 2023'e kadar her yıl yüzde 20 artırmasını da hedefleri arasına alan Metro Türkiye, "Metro" markalı gıda ve benzeri ürünlerin yüzde 100'üne yönelik sosyal uygunluk denetim yapılmasını sağlayacak.