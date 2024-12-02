Metro Türkiye, 4. Etki Raporunu açıkladı

İlki 8 yıl önce yayımlanan sürdürülebilirlik raporunu, 2020 yılı itibariyle ekosistem üzerindeki etkileri ölçebilmek adına Etki Raporu’na dönüştüren Metro Türkiye, çalışmalarını tamamladı.

2.12.2024 17:25:140
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Metro Türkiye, 4. Etki Raporunu açıkladı

Küresel Raporlama Girişimi Standartları’nın temel seçeneğine uygun şekilde hazırlanan raporda, Metro Türkiye’nin kurumsal vizyonu ve iş yapışının yansıması olan “Metro Usulü” anlayışı öne çıkıyor.

Etki Raporu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Metro Türkiye CFO’su Aslı Aracıoğlu, “2023 yılı 'Müşteriler İçin Sorumlu Çözüm Ortağı', 'Sürdürülebilir Satın Alma', 'İklim Aksiyonları' ve 'Sorumlu İşveren' anlayışımızla öncü projeleri hayata geçirerek, yeme içme sektörüne ve topluma değer katmaya devam ettiğimiz bir yıl oldu. Bu yıl sürdürülebilirlik stratejimizin temellerini daha da sağlamlaştırmak, paydaşlarımızın sürdürülebilirlik bakış açımıza ilişkin fikirlerini almak adına ilk önceliklendirme analizimizi gerçekleştirdik. 4 stratejik adımdan oluşan bu çalışma ile Metro Grup’un global sürdürülebilirlik stratejisini göz önünde bulundurmayı, küresel ve sektörel trendleri stratejimize entegre etmeyi, kilit paydaş gruplarımıza ulaşmayı hedefledik. 2023 yılı Etki Raporu’nda 'Yerel Üretimin Desteklenmesi', 'Sürdürülebilir Balıkçılık', 'Sağlıklı, Besleyici ve Kaliteli Ürünler', 'Sürdürülebilir Çözümler ve Ürünler' ile 'Hayvan Refahı'ndan oluşan 5 konuyu en yüksek öncelikli konularımız olarak belirledik. Bu analiz sonuçlarının da desteklediği gibi Metro Türkiye olarak mutfağımızın sürdürülebilirliği için en değerli ve gerekli unsurun yerel ürünlerimiz olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kendi operasyonlarındaki emisyonu %11 azalttı

METRO Grup, 2011 baz yılına göre 2030 yılına kadar metrekare satış ve dağıtım  alanı başına Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını %60 azaltmayı taahhüt ediyor. METRO Grup ayrıca mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 2018 baz yılına göre %15 azaltmayı da taahhüt ediyor. Bu doğrultuda kendi operasyonlarından kaynaklı emisyonlarını, 2040 yılına kadar net sıfır hedefine ulaştırmak için çalışıyor.

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