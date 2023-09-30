Mevduat faizi ticari kredi faizini geçti

Ekonomi yönetiminden tasarruf sahiplerini standart TL mevduatlara yönlendiren kararlar gelirken mevduat faizlerindeki yükseliş ivmesi de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre mevduatların ağırlıklı bölümünü oluşturan 1-3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faiz 22 Eylül haftası itibariyle yüzde 42,7 seviyesine çıktı. Böylelikle mevduat faizi 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Mevduat faizlerindeki yükseliş kredi faizlerini geride bırakan bir ivmenin yaratılmasına da yol açtı. Aynı hafta itibariyle ticari kredi faizleri yüzde 42,2'de kaldı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 22 Eylül ile biten haftada 120,6 milyar TL arttı. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,7 artarken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 azaldı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 yükselirken aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,5 artış kaydetti.