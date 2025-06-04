Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE: Mayısta arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterdi.

4.06.2025 16:48:500
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Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE: Mayısta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE mayısta aylık yüzde 2 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,09, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,25 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 2,15, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,57, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,7 ve hizmette yüzde 2,58 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin mayısta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:


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