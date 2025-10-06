Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Eylül'de aylık %2,71

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,71 artış gösterdi.

6.10.2025 17:20:260
Paylaş Tweet Paylaş
Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Eylül'de aylık %2,71

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, eylülde aylık yüzde 2,71 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,56, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,27 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 1,24, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,79, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,48 ve hizmette yüzde 2,84 yükseldi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yapay zeka tehdidi: ABD'de 100 milyon kişi işsiz kalabilir

Yapay zeka tehdidi: ABD'de 100 milyon kişi işsiz kalabilir

Bilim kadınları UNESCO ve L’oreal tarafından 23. kez ödüllendirildi

Bilim kadınları UNESCO ve L’oreal tarafından 23. kez ödüllendirildi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Ekim 2025)

Avrupa'nın en değerli şirketi belli oldu: İlk 10'da kimler var?

Avrupa'nın en değerli şirketi belli oldu: İlk 10'da kimler var?

Dün hükümeti kurdu, bugün istifa etti: Avrupa borsaları dalgalandı

Dün hükümeti kurdu, bugün istifa etti: Avrupa borsaları dalgalandı

Yorum Yaz