Microsoft, 1900 çalışanını işten çıkaracak

Microsoft, oyun biriminde yaklaşık 1900 kişinin işine son verme kararı aldığını açıkladı. Bu sayı, 22 bin çalışana sahip Microsoft'un oyun birimi, iş gücünün yaklaşık yüzde 9'una tekabül ediyor.

26.01.2024 10:13:320
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Microsoft, 1900 çalışanını işten çıkaracak

ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un oyun biriminden yaklaşık 1900 çalışanı işten çıkaracağı bildirildi.

Microsoft Gaming'in Üst Yöneticisi (CEO) Phil Spencer konuya ilişkin çalışanlara bir not gönderdi. Söz konusu notta Spencer, Activision, Blizzard ve King ekiplerinin Microsoft'a katılmasının üzerinden üç ayı aşkın zaman geçtiğini anımsatarak, Microsoft Gaming ve Activision Blizzard yöneticilerinin büyüyen işlerin tamamını destekleyecek sürdürülebilir bir maliyet yapısına sahip strateji ve uygulama planı üzerinde birleşmeye kararlı olduğunu aktardı.

Spencer, bu sürecin bir parçası olarak oyun biriminde yaklaşık 1900 kişinin işine son verme kararı aldıklarını aktardı. Bu sayı, 22 bin çalışana sahip Microsoft'un oyun birimi, iş gücünün yaklaşık yüzde 9'una tekabül ediyor.

Söz konusu işten çıkarmadan Activision Blizzard, Xbox ve ZeniMax çalışanlarının etkileneceği kaydediliyor. Blizzard'ın Yöneticisi Mike Ybarra, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Blizzard'dan ayrılacağını açıkladı. Microsoft, Call of Duty ve Diablo gibi oyunların geliştiricisi Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara geçen yıl ekim ayında satın almıştı.

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