Microsoft'un karı uçtu, piyasa değeri 4 trilyon doları aştı

Microsoft, yatırımcı beklentilerini aşan dördüncü çeyrek sonuçlarıyla seans sonrası işlemlerde hisselerini yüzde 9 yükseltti. Bu performans ile birlikte teknoloji devi 4,1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Microsoft, ABD'de bunu başaran 2. şirket oldu.

31.07.2025 10:18:550
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Microsoft'un karı uçtu, piyasa değeri 4 trilyon doları aştı

ABD'li teknoloji şirketi, kısa süre önce aynı eşiği geçen Nvidia’dan sonra 4 trilyon dolar barajını aşan ikinci şirket oldu.

Yazılım devi, 2025 mali yılının son çeyreğinde gelirlerini yüzde 18 oranında artırarak son üç yılın en yüksek büyümesini kaydetti. 

Şirketin bu dönemdeki büyümesinde, bulut bilişim hizmeti Azure’un etkisi öne çıktı. 

Microsoft, Azure gelirini ilk kez dolar bazında açıklarken, Azure ve diğer bulut servislerinden elde edilen gelirin bir önceki yıla göre yüzde 34 artarak 75 milyar doları aştığını bildirdi.

Microsoft hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 22 oranında değer kazandı. 

Bu oran, aynı dönemde S&P 500 endeksinin yüzde 8’lik yükselişinin oldukça üzerinde. Şirket hisseleri 25 Temmuz’da 513,71 dolarla tarihinin en yüksek kapanışını yapmıştı. Mesai sonrası işlemlerde hisseler 553 doların üzerine çıktı.

Nvidia'nın mali sonuçlarını ağustos ayının sonlarında açıklaması bekleniyor.

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