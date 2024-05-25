Migros 1. çeyrek sonuçlarını açıkladı

Migros'un toplam öz kaynakları, Mart 2024 sonu itibarıyla yıllık yüzde 26 reel artışla 42,8 milyar TL’ye ulaştı. İcra Başkanı Özgür Tort: Tüm satış kanallarımız güçlü şekilde büyümeye devam ediyor.

Migros’un konsolide satışları, 2024 yılının ilk çeyreğinde reel olarak yıllık yüzde 12 artarak 52,4 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin online satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı (tütün ve alkol ürünleri hariç) 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19,5’e yükseldi.

Migros, TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolara göre, 2024 yılının birinci çeyreğinde yüzde 1,2 marj ile 653 milyon TL konsolide FAVÖK ve yüzde 2,4 marjla 1,3 milyar TL net kâr elde etti. Şirketin toplam öz kaynakları, Mart 2024 sonu itibarıyla yıllık yüzde 26 reel artışla 42,8 milyar TL’ye ulaştı.

Migros, 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylandığı üzere, 1,25 milyar TL tutarında kar payı dağıtımına 27 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak.

Şirketin 2024 yılının ilk çeyreğindeki operasyonel performansını değerlendiren Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort şunları söyledi:

"Şirketimizin yılın ilk çeyreğindeki performansı zorlu ekonomik koşullara karşı dayanıklılığımızı ortaya koydu. Başta asgari ücret artışı kaynaklı yükselen personel maliyetleri olmak üzere operasyonel giderler üzerindeki enflasyonist baskılara rağmen, 2024 yılının ilk çeyreğinde nakit yaratmaya devam ettik. Müşterilerimizin bütçelerine destek olmakta kararlıyız.

Artan operasyonel giderler, rekabetçi fiyatlandırma ve aktif pazarlama faaliyetlerimizin katkısı ile hem fiziki mağazalardaki hem de online satış kanallarındaki güçlü satış performansı ile kısmen dengelenmiştir. Maliyet baskılarına rağmen, uygulamakta olduğumuz çeşitli tasarruf tedbirleri sayesinde 2024 yılı hedeflerimize ulaşma yolunda ilerliyoruz."

Operasyonel gelişmeler

Hem fiziki mağazalarda hem de online satış kanallarında genişleme 2024 yılının ilk üç ayında da devam etti. Migros, 2024 yılının ilk çeyreğinde 73 mağaza açtı. Toplam mağaza sayısı 31 Mart 2024 itibarıyla 3.387'ye ulaştı. Nisan ayında açılan 48 mağaza ile yeni mağaza açılış ivmesi sürüyor. Ayrıca sürdürülebilir enerji projeleri, teknolojik altyapı ve özellikle lojistik yatırımlarına devam edildi. 1. çeyrekte üç yeni dağıtım merkezi açıldı. Migros, 2024 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 1,8 milyar TL yatırım yaptı.

Migros'un yeni iştirakleri ve girişimleri 1. çeyrekte büyümeye devam etti. Şirket'in online hizmet ağı bir önceki yılın aynı dönemine göre 968 mağazadan 1.137 mağazaya yükseldi. Hızlı teslimat çözümü Migros Hemen'in online hizmet ağı genişlemeye devam ederek 550 mağazaya ulaştı. Tüm illerde bulunan online yemek dağıtım platformu Migros Yemek ise genişlemesini sürdürdü. Ayrıca platformun, restoranlardan müşterilere yemek ulaştıran "kendi teslimat modeli" de hızla yaygınlaşmaktadır. Özgün markalı yemekler üreten bulut mutfakların sayısı 42'ye ulaştı. Migros'un hızlı teslimat çözümü Paket Taxi, online operasyonlarının dağıtım kapasitesini desteklemek için mevcut filosunu elektrikli araçlarla genişletti.

Migros fintech iştiraki Moneypay, müşteri tabanını hızla büyütmeye devam etti. Yılın ilk çeyreğinde Moneypay müşteri sayısı 1,7 milyondan 2,3 milyona yükseldi. Moneypay hem bireysel hem de kurumsal müşteri segmentleri için finansal çözümler sunmaktadır. Migros'un perakende medya şirketi Mimeda, 2024 yılında portföyüne yeni markalar eklemeye devam edecek.

Migros, çoklu format stratejisi kapsamında tüm formatlarına yatırım yapmaktadır. Migros ve Migros Jet'in yanı sıra Macrocenter formatı, 103 mağaza ile coğrafi kapsama alanını 10 ile genişletti, Macrokiosk formatı da yaygınlaşmaya devam ediyor. Migros'un kişisel bakım mağazası Mion, 25 ilde 77 mağaza ile hizmet vermektedir. Mion ayrıca Migros uygulaması üzerinden online alışveriş hizmeti de sunuyor. Şirketin yeni yatırımı Gurmepack, paketli hazır yemek satış kanallarını güçlendirdi. Gurmepack hazır yemekleri, Mart 2024 itibarıyla yaklaşık 600 mağazada satışa sunuldu.

Migros'un tüm bu yeni girişimleri, şirketin ana iş kolunu desteklemeye devam edecek ve Şirketin paydaşları için uzun vadede daha fazla değer yaratacak.

2024 beklentileri

Migros, 2024 yılı beklentilerini korudu. Migros, 2024 yılı için, TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi hariç yıllık +yüzde 70 mertebesinde, TMS 29 etkisi dahil bakıldığında ise yüksek tek haneli reel büyüme öngörüyor. TMS 29 etkisi hariç konsolide FAVÖK marjı 2024 yılı için yüzde 7,5-8,0 olarak bekleniyor.

Migros’un 2024 yılı için yukarıda sunulan satış büyümesi beklentisinin, Şirketin yıl içindeki performansına göre yukarı yönlü revize edilmesi ihtimali artıyor.

Migros’un 2024 yılında +250 yeni mağaza açması ve TMS 29 etkisi hariç yaklaşık 8,5 milyar TL yatırım yapması planlanıyor. Migros’un büyümesine katkı sağlamak için 2024 yılında 10.000 yeni çalışan daha istihdam etmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik hedefleri

Migros, İyi Gelecek Planı doğrultusunda, 2050 yılına kadar doğrudan karbon salımını sıfırlamayı, 2030 yılına kadar ise gıda atıklarını yarı yarıya azaltmayı hedefliyor. Şirket'in orta/uzun vadeli sürdürülebilirlik ve verimlilik hedefleri doğrultusunda Migros, Anadolu'da kendi güneş enerjisi santrallerini kuruyor. Bu sayede 2026 yılında şirketin toplam enerji tüketiminin 1/3'ünün Migros'un güneş enerjisi santrallerinden sağlanması bekleniyor. BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alan Migros, CDP (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının her ikisinde de Global A Liderleri arasında yer aldı. Şirket, sürdürülebilir tarım ile birlikte çiftçiyi ve yerel kalkınmayı desteklemeye devam ediyor.

Migros, 2023 yılında sürdürülebilir enerji projelerine (güneş enerjisi, soğutma sistemleri gibi) ve çevre yönetimine yaklaşık 1,2 milyar TL yatırım yaptı. Şirket, 2024 yılında sürdürülebilir enerji ve çevre projeleri için yaklaşık 2,4 milyar TL (TMS 29 etkisi dahil) yatırım yapmayı hedefliyor.