Migros 70 yaşında: 5 yılda bir Migros daha yaratacağız

Şeyma Öncel / soncel@capital.com.tr

5 yıl içinde tüm ekosistemleri, yeni yatırımlarıyla bir Migros daha yaratacaklarını belirten Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort şöyle konuştu: “Migros’un yaratıcılıkta sınırı yok, içimizden yeni şirketler doğuyor. İçimizden doğan bu şirketlerle perakendeye yepyeni iş kolları kazandırıyoruz. Fiziki ve online’ı her formatımız için birleştiriyoruz. Hem fiziki mağazacılık hem de eve teslimatta beraber büyüme hedefliyoruz. Migros Sanal Market, Migros Hemen, Tazedirekt ve Macroonline, Migros Yemek platformlarımızı ve kendi yemek markalarımızı Migros One çatısı altında birleştirdik. Online operasyonlarımızı 3 yıl içerisinde 3’e katlayacağız. Migros Yemek, 3 yıl içinde bugünkü market siparişlerimiz seviyesine ulaşacak. Ödeme işlemleri ve finansal hizmetler sunan MoneyPay’i her 2 müşterimizden 1’inin kullanmasını hedefliyoruz. Paket Taxi ile yeni ve verimli teslimat modellerine yatırım yapıyoruz. Paket Taxi, mevcut araç filosunu elektrikli araçlarla genişletiyor. Bu hizmetimiz, Migros’un e-ticaret büyümesine paralel genişlerken, Migros dışı hizmet oranı da Migros’un yarattığı iş hacminin en az 3’te 1‘ine denk gelecek. Ocak ayında kozmetik üzerine uzmanlaşmış yeni mağaza zincirimiz Mion’u açtık. 2024 sonuna kadar ise 150 mağaza sayısına ulaşarak sektörün önemli bir oyuncusu olacak. Elektrikli araç şarj istasyonu Migen ile de 2024 sonuna kadar Türkiye’de 100 ayrı noktada şarj istasyonları kuracağız. Ayrıca, Gurmepack’in de hissedarı oluyoruz, paketli yemek alanındaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz.”

2023’TE 6 MİLYAR TL YATIRIM

Hane erişimi bugün yüzde 100 olan Migros’un bu anlamda yeni hedefini ise Özgür Tort şöyle anlatıyor: “Türkiye’nin her bir ilçesinde müşterilerimiz en geç 15 dakika içinde Migros’a ulaşacak ya da Migros 15 dk içinde onlara ulaşacak. Bu hedef doğrultusunda, müşterimizin ihtiyaç duyduğu bambaşka işlere ve alanlara el atarak büyüyecek ve değer yaratacağız. Bunu da iş modelimiz olan çoklu format, çok kanallı ve entegre girişimlerle hayata geçireceğiz. Telekomünikasyondan, otomotive, enerjiden, yazılıma tüm endüstriler yeni nesil bir dönüşüm içinde. Yeni nesil perakendeye de Migros, inovasyonla ve girişimlerle liderlik ediyor. Mağazadan depoya, merkez yönetimden bölgesel yönetime kadar dijitalleşme ve inovasyona kesintisiz yatırımla operasyonlarımızda verimlilik sağlıyoruz. 2023 yılında 6 milyar TL yatırım gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, tedarik zinciri açısından önümüzdeki büyümeyi besleyecek şekilde 2 yılda dağıtım merkezi alanımızı %50’nin üzerinde büyüteceğiz. 2024 yılında da yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.”

189 KATEGORİ, 3 BİNİ AŞAN MARKA, 50 BİN ÜRÜN

Trendleri ve değişen müşteri ihtiyaçlarını çok yakından takip ettiklerini belirten Tort, “Bugün geldiğimiz noktada 189 kategoride 3 bin 36 adet marka ile ürün çeşidimiz 50 bine yakın. Tüketicilerimizin en uygun fiyatla, en fazla çeşide ulaşma hakkına sahip çıkıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte yaptığımız devamlı kampanya ve indirimlerle müşterilerimizin bütçesini koruyoruz. Tüketicilerimizin alım gücünü artırmak ve enflasyonla mücadele için yılın kalan 70 gününde 70 büyük kampanya ile evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yaklaşık 15.000’i aşkın üründe %50’ye varan indirimler sunuyoruz” dedi.

ÜRETİCİYE DESTEK SÖZÜ

Tarımın geleceğine yatırım yaptıklarını, Türkiye’nin üreten gücünün yanında olduklarını söyleyen Özgür Tort, “Migros’un cirosunun %77’si tarıma dayalı, yılda yaklaşık 500 bin ton meyve-sebze satıyoruz. Türkiye’nin en fazla taze ürün satan perakendecisiyiz. Tarım bizim en güçlü ve en önemli kasımız. Türkiye’nin geleceği ancak güçlü yerel üreticileriyle mümkün. Türkiye safında havza bazında üretimi destekliyoruz. KOBİ’lere özel ticari şartlar, uygun vadeler, üreticilere özel tedarikçi finansmanı sağlanması halinde, Endüstri 4.0 gibi, Tarım 4.0, girdi verimliliği ve sulama alt yapısı ile beraber bir bütün olarak gerçekleşebilir. Migros olarak sahip çıktığımız yerel ürünler, doğdukları ilin ekonomisine artı değer katıyor. İstihdamı ve yerel kalkınmayı desteklemiş oluyoruz. Ordu’daki yumurta üssümüzün yanı sıra, Alanya’dan avokado, Doğu Karadeniz’den kivi, Karadeniz’den Türk somonu bu örneklerden sadece birkaçı. Sözleşmeli tarım ile %100 yerli mercimek üretimine başlıyoruz. Bunun gibi 14-15 bölgede daha yerel kalkınma atağı gerçekleştireceğiz. Bunların yanında, balık tüketimini artırmak, sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek üzere ülkemizin her bölgesinden balıkları direkt halden ve tekneden alıp müşterilerimize ulaştırmaya başladık. Tezgahlardaki balık çeşidini 5 katına çıkarttık. Şimdiye kadar 7 bin ton balık alımımız oldu. 2023 yılındaki hedefimiz 11.000 ton. Sadece Türkiye’de değil, dünyada “İyi Balık” sertifikasını alan birkaç markadan biriyiz” dedi.

ÜÇLÜ BÜYÜME HEDEFİ

Özgür Tort yeni dönemde büyüme modellerinin de çeşitlendiğine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Dünyadaki trendde karlı büyüme başarısı üzerine sürdürülebilir karlı büyüme kavramı gelişti. “Üçlü büyüme, güçlü büyüme” olarak tanımlanan kapsam sürdürülebilir karlı büyümeyi başaran firmaların fark yaratacağının altını çiziyor. Güçlü bilanço değerlerinin yanında, hem kaynakları korumayı, hem de çevreye saygılı büyümeyi esas almak durumundayız. Migros’un geleneğinde ve geleceğinde sürdürülebilirlik var. Sürdürülebilirlik performansımızla tüm Türkiye’de ilk akla gelen 10 şirket arasındayız. 2050 karbon sıfır hedefine yönelik çalışıyoruz.