Migros, barkoddan GS1 QR kod sistemine geçiyor

GS1 Türkiye ve GS1 Global Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, GS1 standartlı QR Kod sistemine geçiş sürecini başlattıklarını açıkladı. Aralarında Türkiye’den Migros’un yer aldığı üretici, perakendeci ve e-pazaryeri 20 firmanın dünya CEO’ları ortak deklarasyona imza attı.

GS1 Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, GS1 standartlı QR Kodların tüketicilere geniş çapta bilgi sağlanması ve kasada taramayı mümkün kılmak gibi birçok yeni imkân sağladığını belirtti.

Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort; “Migros olarak ilk adımı biz attık ve Uzman Kasap ürünlerimizin GS1 QR Kod sistemi ile tam izlenebilirliğini sağladık. Attığımız bu imza ile 2027 yılında GS1 standartlı QR Kod sistemini tüm kasalardan ve online olarak kullanılmak üzere hazır hale getireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Üreticiler, 2027 yılına kadarki teknik hazırlık sürecinde GS1 standartları doğrultusundaki QR Kodları, ürettikleri ürünlerin etiketlerine entegre edecek, perakendeciler de kasa sistemlerini GS1 standartlarında QR Kodlarını okuyacak şekilde güncelleyecek.

İlk kez kasada taranmasının ardından 50 sene geçen GS1 barkod sistemi, yerini GS1 standartlarında QR Kod sistemine bırakıyor. Aralarında Türkiye’den Migros’un yer aldığı üretici, perakendeci ve e-pazaryeri 20 firmanın dünya CEO’larının, imzaladıkları Ortak Açıklama doğrultusunda GS1 Standartlarında QR kod sisteminin hayata geçmesi için süreci başlattı. Bu süreçte, üreticiler GS1 standartları doğrultusundaki QR Kodları ürünlerin paketlerine entegre edecek, perakendeciler de kasa sistemlerini GS1 QR Kodlarını okuyacak şekilde güncelleyecek.

Özgür Tort: “Türkiye’de ilk barkod sistemini uygulayan Migros, GS1 standartlı QR Kod sistemini 2027 yılında hazır hale getirecek”

GS1 Türkiye ve GS1 Global Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Türkiye’de ilk barkod uygulamasını Migros hayata geçirmişti. GS1 2D barkodu da Uzman Kasap markamız ile ilk uygulayan biz olduk. Böylece, Uzman Kasap ürünlerimizin tam izlenebilirliğini sağladık. Bugüne kadar kullanılan barkod sistemi sınırlı bilgileri içeriyordu. Ancak GS1 standartlı QR Kodlara güvenlik bilgileri, ürün içeriği, besin değerleri, sertifikaları, geri dönüşüm, izlenebilirlik bilgileri, sürdürülebilirliğe yönelik ve lojistiğe dair tüm bilgiler gibi çok daha kapsamlı verileri eklemek mümkün. Böylece tüketiciler, ürüne dair tüm bilgilere akıllı telefon kullanarak erişebilecek. Sistem çalışmaya başladığında ürünlerin izlenebilirliği artacağı gibi süreçlerde de verimlilik sağlanacak. Şimdi de GS1 QR Kod ortak deklarasyonuna imza attık. Attığımız bu imza ile 2027 yılına kadar GS1 standartlı QR Kod sistemini tüm kasalardan ve online olarak kullanılmak üzere hazır hale getireceğiz. Sistem hızla tüm perakendeci ve üreticilere yaygınlaşacak” dedi.

Tüketicilerin, aldıkları ürünün besin değeri ve içeriğinin yanı sıra, üretimde sürdürülebilir kaynaklar kullanılıp kullanılmadığına kadar birçok özelliğe dikkat ettiklerini hatırlatan Tort, “Çok geniş bir bilgi havuzu, ürünün GS1 QR Kodunda yer alacak. Tüketiciye doğru bilgi akışı ve şeffaflık getiren bu çalışmayla ürünlerin ambalajları değil, verileri konuşacak. Müşterilerimiz ister evinde, ister rafta, ister online üzerinden her türlü ürünü, GS1 standartlı QR Kodu üzerinden kaynağına kadar takip edebilecek. Ürün ne zaman üretilmiş, hangi parti ürünlerle getirilmiş, STT bilgisi, ürünün kullanma kılavuzu ve geri dönüşüm bilgisi gibi detaylara ulaşılacak. Hatta karbon ayak izine kadar takip edebileceğimiz bir seviyeye geleceğiz. Böylece tam izlenilebilirlik sağlanacak. Kasalarda tüm ürünlerin STT kontrolü otomatik olarak sağlanmış olacak. Bu sayede ürün verileri gerçek müşteri deneyimine dönüşecek. Yeni nesil perakende anlayışımız doğrultusunda hayata geçireceğimiz bu uygulamayla sektörümüze ve müşterilerimize önemli bir katkı sunacağız” dedi.

Ender Yorgancılar: “GS1 QR Kodları, dünya ticaretine giriş kapısı”

GS1 Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Bugün yoğun bir şekilde kullanılan barkodlar, endüstrinin gelecekteki gereksinimlerini, tüketicilerin ve düzenleyicilerin talepleri doğrultusundaki daha fazla ürün bilgisi taşıma ihtiyacını karşılayamaz hale geldi. Dolayısıyla GS1 standartlarına sahip QR Kodlar, tüketiciler ve regülasyonlar kapsamında talep edilen tüm bilgilerin sağlanması ve kasada taramayı mümkün kılmak gibi birçok yeni imkân sağlıyor” dedi.

Yorgancılar, şu bilgileri verdi: “GS1 Türkiye kurulduğu günden bu yana yüzde 85’i KOBİ olan üyelerinin dijitalleşmesi ve uluslararası standartları kullanarak yurtdışına açılması adına köprü görevi görüyor. Yurt içinde ticaretin etkin bir şekilde yapılması için çalışıyor, 118 ülkenin üye olduğu küresel GS1 ağı içinde “dünya ticaretine giriş kapısı” olarak ihracatçılara uluslararası rekabet gücü kazandırıyoruz. GS1 Global’in yayınladığı Ortak Açıklama’da imzası bulunan 20 firma, 150 ülkede faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 1,3 trilyon dolar pazar değerine sahip bu firmalar, 2 milyondan fazla kişiye iş imkânı sağlıyor. Sistemin yaygınlaşması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Günümüzde dünya genelinde her gün 10 milyar kez taranan barkodlar ile ticaretin her alanında üretimden dağıtıma, ihracattan geri dönüşüme kadar bir ürünün tedarik zinciri üzerinde izlediği tüm yol takip edilebiliyor. İlk kez 26 Haziran 1974 yılında kasada taratılan ve kullanılmaya başlanan barkod sistemi, bugün raflarda bulunan ürünlerin %99’unda yer alıyor.