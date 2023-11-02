Migros’tan 3. çeyrekte net kâr artışı

Migros'un 2023 üçüncü çeyrek net dönem kârı 2,1 milyar TL olarak kaydedildi ve piyasa beklentisi olan 1,32 milyar TL’nin üstünde gerçekleşmiş oldu.

Migros 2023 üçüncü çeyrekte 2,1 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin net kârı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 812 milyon TL seviyesindeydi ve 2022 yılı üçüncü çeyreğe göre net kâr yüzde 169 arttı. Şirketin yılın dokuz ayındaki toplam kârı ise 4,2 milyar TL’ye ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 201’lik bir artışa işaret etti.

Net kâr bu yılın ilk 6 aylık döneminde 2,06 milyar TL oldu. Net kâr 2022 yılının tamamında 2,58 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Kâr artışında güçlenen bilançonun yanı sıra varlık satışı ve ertelenmiş vergi gelirinin de katkısı oldu.

Migros’un konsolide satışları 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 41,72 milyar TL’ye ulaştı. Piyasa beklentisi ikinci çeyrekte satışların 41,18 milyar TL seviyesinde olması yönündeydi.

Yılın 9 aylık döneminde ise satış gelirleri yıllık yüzde 103 artarak 101,8 milyar TL’yi aştı. 2022 yılının tamamında ise toplam satışlar 74,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlar 50 milyar TL’den yüzde 103 artarak yaklaşık 102 milyar TL’ye ulaştı.

Migros'un FAVÖK'ü (Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ise 2,8 milyar TL’lik beklentinin üzerinde, üçüncü çeyrekte 3,03 milyar TL oldu. Konsolide FAVÖK yılın dokuz ayında, yıldan yıla yüzde 58 artışla yaklaşık 7 milyar TL’ye ulaştı. Diğer taraftan, kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları giderlerinin düşülmesiyle yılın dokuz aylık döneminde FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8’den yüzde 6,9’a geriledi.

Şirketin online satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı (tütün ve alkol ürünleri hariç) geçen yıl yüzde 16,0 seviyesindeyken 2023 yılının 9 aylık döneminde yüzde 16,4’e yükseldi.

2023 yılına ilişkin beklentilerinde revizyona gitti

Migros, 2023 yılının dokuz ayındaki güçlü büyüme momentumu neticesinde, 2023 yılı için yüzde 80-85 olan konsolide satış büyümesi beklentisini yaklaşık yüzde 95 olarak yukarı yönlü revize etti; 2023 yılı 6 aylık rakam yüzde 90 olarak açıklanmıştı.

Daha rekabetçi fiyatlar ve tüm kategorilerde yapılan indirimlerin brüt karlılıktaki etkisiyle 2023 yılı için yüzde 7,0-7,5 seviyesinde olan konsolide FAVÖK marjı beklentisi yüzde 6,5-7,0 olarak korundu.

Diğer taraftan, 2023 yılı için yaklaşık 365 olan yeni mağaza açılış hedefi yaklaşık 500 mağazaya yükseltildi; yılın ilk 6 ayındaki hedef 450 idi. Migros’un 2023 yılında yapacağı yatırımlar için ayrılan kaynaklar artırıldı ve 2023 yılının tamamında olan toplam yatırımlar yaklaşık 6 milyar TL olarak korundu.