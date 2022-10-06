Migros'tan yerel üreticiye ve tarıma destek

Çiftçiye ve tarımsal üretime sahip çıkan Migros, yerel üreticilerden yaptığı direkt ürün alımlarıyla hem üreticilere hem de bölgesel kalkınmaya destek oluyor.

6.10.2022 16:49:000
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Migros'tan yerel üreticiye ve tarıma destek

Yerel üreticilerden yaptığı direkt ürün alımlarıyla hem üreticilere hem de bölgesel kalkınmaya olan desteğini sürdüren Migros, Antalyalı ve Ispartalı üreticilerden 1.000 ton elma alımı yapacak. Yıl içinde toplamda 12 bin ton elmayı Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterileri ile buluşturacak olan Migros, yerel üreticilerden yaptığı ürün alımlarını arttıracak, çiftçiye ve bölgesel kalkınmaya verdiği desteği sürdürecek.

Migros, Isparta’nın Eğirdir ve Antalya’nın Elmalı ilçesindeki üreticilerden alacağı elmaları müşterilerine en uygun fiyatlarla ulaştıracak.

 Üreticiler emeklerinin karşılığını vade beklemeden alıyor

Migros Ticaret A.Ş. Meyve Sebze Pazarlama Direktörü Yener Arslan, “Türkiye’nin en büyük taze gıda alımı yapan perakende şirketi olarak tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerimizin emeğinin karşılığını güvenle alabilmeleri için her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Isparta’nın Eğirdir ve Antalya’nın Elmalı ilçesindeki üreticilerden alacağımız 1.000 ton elmayı ülke çapındaki mağazalarımızda müşterilerimize sunacağız. Yerel üreticilerden ise yıl içerisinde toplamda 12 bin ton elma alımı yapacağız. Bu kapsamda, üreticilerimiz emeklerinin karşılığını hızla alma imkanına sahip olacaklar. Yerel üreticilerimize destek olurken, müşterilerimizi en taze ve kaliteli meyvelerle buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.

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