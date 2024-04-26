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  • Milli voleybolcu Zehra Güneş "Her adımım olay, her adımım Deichmann" sloganı ile DEICHMANN’ın yeni reklam yüzü oldu!

Milli voleybolcu Zehra Güneş "Her adımım olay, her adımım Deichmann" sloganı ile DEICHMANN’ın yeni reklam yüzü oldu!

Deichmann Milli voleybolcu Zehra Güneş ile yaptığı yeni lansman kampanyasını yayınladı.

26.04.2024 00:00:000
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Milli voleybolcu Zehra Güneş "Her adımım olay, her adımım Deichmann" sloganı ile DEICHMANN’ın yeni reklam yüzü oldu!

"Her Adımım Olay, Her Adımım Deichmann" sloganıyla tüm gözleri üzerine çeviren Zehra Güneş, Deichmann'ın yeni lansman kampanyasının yıldızı oldu.

2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu için kamera karşısına geçen milli voleybolcu 7’den 70’e herkese dokunurken; sokak modasını yansıtan, sofistike, tarz, genç ve trendleri yakalayan özgürlükçü bir ruhu yansıttı.

Reklam filmi; tarzını zirveye taşımak isteyenlerin ilham kaynağı oldu.

Zehra Güneş çekimlerden duyduğu keyfi dile getirirken; reklam filminin oldukça iddialı olduğunu vurguladı.

Deichmann gibi global bir marka ile iş birliği yapmak benim için çok heyecan verici diyen milli voleybolcu Zehra Güneş, Deichmann ile yollarımızın kesişmesinden büyük memnuniyet duyuyorum; çok hoşuma giden ve tamamen beni yansıtan bir kampanyanın parçası olduğum için çok mutluyum. Bu kampanyada günlük hayatın zorluklarını göğüsleyen bir çok farklı gencin hikayesi var; hayatın her alanında emin adımlarla ilerleyen, birbirine ilham veren pek çok kadının, aslında hepimizin hikayesi var.

Bu kampanya ile özgürlük, özgüven ve dinamizm ruhunu yansıtıyoruz. Kendimi, tüm hallerimle yansıtma fırsatı verdiği için Deichmann'a çok teşekkür ederim.

BU BİR REKLAMDIR.

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