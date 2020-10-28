Milyar dolarlık değerlemeye ulaşma ihtimali olan 10 girişim

Peak Games’in 1,8 milyar dolarlık exit’i, start up ekosistemini hiç olmadığı kadar hareketlendirdi. Türk girişimcilerin milyar dolarlık işler yaratabileceğine duyulan inancı pekiştiren bu çıkışın ardından şimdi “Sırada kim var” sorusu gündemde.

Start Up Dergisi bu sorunun yanıtını aradı. Ekosistemin önde gelen uzmanlarıyla yapılan analizler sonucunda birkaç yıl içinde milyar dolarlık değerlemeye ulaşma potansiyeli olan girişimler sıralandı.

İşte tahminlere göre yakın zamanda unicorn olma potansiyeli taşıyan 10 start up ve onların gelecek hedefleri…

1- HERKES “GETİR” DİYOR

Getir, son dönemin en çok konuşulan girişimlerinden biri. Özellikle pandemi döneminde büyüme hızını katlayan girişim için aslında 2019, iyi bir yıl oldu. Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz, kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 2019 sonunda Getire 25 milyon dolar yatırım yaptı.

Moritz’in ardından Brezilya ve Türkiye’den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir, 2020 başında da Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamladı.

Getir Kurucusu Nazım Salur, Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirerek bir pazar oluşturduklarını söylüyor. “Aldığımız yatırımlar, Türkiye’den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak” diyor.

Getir, A turunun tamamlanmasıyla birlikte süratle B turunda 100 milyon dolarlık yeni bir fon oluşturmak için görüşmelere başladı. Bu ek yatırımın Getir’in gerek yurt içi büyümesini hızlandırmak gerek dış pazarlara açılmak için kullanılacağını ifade eden Nazım Salur, “2020 yılı tamamlanmadan yurt dışında da hizmet verebilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu doğrultuda yurt dışında öncelikli olarak Londra olmak üzere Paris, Sao Paulo ve Meksika’da faaliyet göstermeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.

2- HAZELCAST’IN DÜNYA HEDEFİ

Hazelcast, Java ile yazılmış açık kaynak kodlu bir veri dağıtım platformu. 2008 yılında İstanbul’da kurulan girişim, 2012 yılında Silikon Vadisi’ne taşındı.

Silikon Vadisi şirketi olarak Amerika’dan dünyaya yazılım satmanın çok daha kolay olması nedeniyle bu hamleyi gerçekleştirdiklerini belirten girişimin kurucusu Talip Öztürk, ancak şirketin Ar-Ge’sinin hala büyük oranda İstanbul’da olduğunu söylüyor.

Silikon Vadisi’ne taşındıktan sonra marka algısı, müşteri güveni konusunda hızlı ve önemli bir yükseliş yaşadıklarına da değinen Öztürk, “Yaşadığımız diğer bir önemli avantaj hızlı büyümeyi kaldırabilecek, özellikle satış, pazarlama, finans alanında insan kaynağı ve her seviyede finansman desteğini verebilecek doğru yatırımcı ve bankalara erişebilmek oldu” diyor.

Hazelcast, geçtiğimiz yıl 50 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Öztürk, şirketin şu an finansal olarak güçlü olduğunun altını çiziyor, önümüzdeki 18 ay boyunca yatırıma ihtiyaç olmadığını söylüyor.

Gelecek hedefleri ve bu hedeflere ilişkin yol haritasına ilişkin ise şöyle konuşuyor: “Bu büyüme hızıyla giderse bir sonraki yatırım miktarının 100 milyon dolar civarında olmasını bekliyorum.

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