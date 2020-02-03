Mısır-İsrail arasındaki doğal gaz boru hattına saldırı

Mısır ve İsrail arasındaki doğalgaz boru hattının kimliği belirsiz kişiler tarafından pazar günü saldırıya uğradığı belirtiliyor.

Saldırının Sina yarımadasının kuzeyinde gerçekleştiği duyuruldu. İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, saldırı nedeniyle gaz tedarikinin etkilenmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Steinitz, “Şu anda, doğal gaz İsrail’den Mısır’a gidiyor. İlgili tüm taraflarla koordinasyon içinde bakanlık tarafından incelemeler devam ediyor” dedi.

Saldırıyı üstlenen olmadı.